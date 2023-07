Svolta clamorosa sulla candidatura dell’Italia all’Europeo 2032. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport il nostro Paese è infatti pronto ad ospitare il torneo assieme alla Turchia, l’unica altra candidata per la competizione Uefa. I comitati organizzatori resteranno due ben distinti, in Turchia si svolgerà la gara di apertura (con ogni probabilità a Istanbul) mentre all’Italia andrà la finale (si pensa a Roma). I gironi verranno divisi tra i due Paesi e per quanto riguarda i nostri impianti, invece dei 10 stadi previsti (Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari) si giocherà su cinque. La decisione verrà presa il 10 ottobre quando, durante il Comitato Esecutivo, sarà stabilita la sede degli Europei del 2028 e del 2032.



PRECEDENTI - Non è la prima volta che l’Europeo si svolge in due diverse nazioni. È successo in Belgio e Paesi Bassi nel 2000, Austria e Svizzera nel 2008 e Polonia e Ucraina nel 2012.