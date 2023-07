Nessuna rete nelle gare del Girone B dell'Europeo Under 19: 0-0 fra Grecia-Islanda e Spagna-Norvegia. Le Furie Rosse chiudono il girone al primo posto con 7 punti ed in semifinale affronteranno l'Italia. Secondo posto per la Norvegia, che se la vedrà con il Portogallo.



Risultati

Grecia-Islanda 0-0

Spagna-Norvegia 0-0



Classifica

Spagna 7

Norvegia 5

Islanda 2

Grecia 1



Semifinali

Giovedì 13 luglio

18.00 Portogallo-Norvegia

21.00 Spagna-Italia