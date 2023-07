Si sono concluse ieri le gare del girone B e. Gli iberici, arrivati primi, saranno gli avversari dell’Italia; i norvegesi se la vedranno con il Portogallo. Ambedue le partite si giocheranno giovedì 13 luglio, la prima alle 21, al National Stadium di Tà Qali e sarà trasmessa in diretta da Rai Sport (canale 58 DT); la seconda si disputerà alle 18, al Tony Bezzina di Paola.- Alberto Bollini ieri allo stadio per assistere al match di quella che sarà la sua prossima avversaria: “(terzino destro del Real Valladolid) oggetto di molte attenzioni nel mercato attuale, anche da parte di club italiani. Noi dobbiamo cercare di essere la ‘nostra’ Italia, organizzata e solida, contro un avversario che non ha mai perso e subito gol nelle fasi di qualificazione”.: “E’ per me motivo di felicità e orgoglio essere stato con i miei compagni in Azzurro, una gioia infinita”. Lui la Spagna l’ha già incontrata in amichevole a gennaio, una partita persa di misura (1-0) ma combattuta ad armi pari: “Ricordo bene che nel primo tempo abbiamo sciupato molte occasioni per andare in vantaggio ma sul campo abbiamo dimostrato di potercela fare contro una squadra che gioca un ottimo calcio e ha molte individualità forti”. Un conto è un amichevole, un conto è una semifinale europea: “Certamente e ne siamo ben consapevoli ma io ho una grande fiducia nei miei compagni e nel valore di questa squadra. Sono molto tranquillo”.Giovedì 13 luglio, ore 18: Portogallo-NorvegiaGiovedì 13 luglio, ore 21: Spagna-(diretta su Rai Sport): Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone).: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia M.), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Sassuolo), Iacopo Regonesi (Atalanta).: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Niccolò Pisilli (Roma).: Luca D'Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).