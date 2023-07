Stesso talento, ma specialità diverse: "Lui calcia meglio le punizioni, io i rigori". Joao e Hugo Felix si sono divisi le specialità della casa, il fratello maggiore è stato pagato 120 milioni dall'Atletico Madrid e dal dischetto non sbaglia (quasi) mai; l'altro, Hugo, è un 2004 che sta giocando l'Europeo Under 19 con la maglia del Portogallo. Stesso ruolo del fratello, gol e assist al debutto con la Polonia. Oggi sarà un osservato speciale della difesa dell'Italia, che alle 18 affronterà il Portogallo nella seconda partita della fase a gironi.



DELLAVALLE A CM: 'CONOSCO HUGO FELIX, VI DICO CHE...'



CARATTERISTICHE - Joao giura che: "Hugo è più forte di me quando avevo la sua età". Aspettative niente male, tanto Felix jr dribbla anche le pressioni. I gol? 16 in 50 partite nelle giovanili del Benfica, ma a Hugo piace la giocata a effetto da vedere e rivedere in loop sul telefono, quelle giocate che ti lasciano a bocca aperta. Il fratello segue la sua crescita con attenzione, quando può lo va sempre a vedere: l'altro giorno era a Malta per l'esordio all'Europeo, forse ci sarà anche oggi: "Se ascolterà chi vuole aiutarlo, avrà successo". Nasce trequartista ma può fare anche la seconda punta e l'attaccante esterno: un copia e incolla di Joao con qualche anno in meno.

- L'anno scorso ha vinto la Youth League, 2 gol e 5 assist in 10 partite negli ultimi due anni: "We made history boys" ha scritto su Instagram. Sì, ha fatto la storia. E ora ci riprova, anche in nazionale.. Ora c'è l'Italia che ha già cerchiato il suo nome in rosso, Hugo Felixè il pericolo numero uno.