La Spagna vola in semifinale degli Europei Under 21, la formazione iberica batte ai supplementari i pari età della Croazia e attende la vincente tra Portogallo e Italia. La Spagna domina per larghi tratti e al 66' passa in vantaggio con Puado, ma quando è pronta a festeggiare arriva la beffa: rigore al 94' per fallo netto di Guillamon, dal dischetto Ivanusec è glaciale e spiazza il portiere mettendo il pallone sotto l'incrocio. Si va ai supplementari, ma ancora una volta le baby Furie Rosse riescono a passare a 10' dalla fine, sempre con Puado che chiude i giochi con la doppietta personale.



Spagna U21-Croazia U21

66' Puado (S), 90+4' rigore Ivanusec (C), 110' Puado (S).