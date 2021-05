L'Olanda batte la Francia nei quarti di finale degli Europei Under 21. Partita rocambolesca quella della Boszkic Arena di Budapest: avanti i francesi con Upamecano, il nuovo difensore del Bayern Monaco, sceso dalla nazionale di Deschamps per dare una mano, con un preciso colpo di testa apre il match. Poi, in contropiede, al 51esimo, risponde Boadu, che poi raddoppia al 93esimo, chiudendo la sfida.



La Francia, sull'1-1, ha avuto una grande occasione con Ikoné, che prima si fa respingere una conclusione dalla difesa, poi sulla ribattuta colpisce il palo. Dolore Francia, gioia Olanda, che ora attende la vincitrice di Danimarca-Germania.