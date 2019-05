Un altro successo per l’Italia Under 17 all’Europeo di categoria in corso. A Dublino, gli Azzurrini hanno battuto 2-1 in rimonta la Francia grazie ai gol di Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter, e Iyenoma Destiny Udogie, centrocampista offensivo del Verona. L’Under 17, che ai quarti di finale aveva superato 1-0 il Portogallo (vittoria valsa la qualificazione al Mondiale Under 17 che si svolgerà a ottobre in Brasile), affronterà in finale l’Olanda. Gli Orange hanno battuto oggi per 1-0 la Spagna nell’altra semifinale. Ancora Italia-Olanda, come un anno fa, da Rotherham a Dublino, con la speranza questa volta vada diversamente. Per la seconda edizione di fila, la Nazionale Under 17 si giocherà l'Europeo di categoria, e sempre contro l’Olanda. L'appuntamento per la rivincita è domenica, alle 17.30 al Tallaght Stadium.