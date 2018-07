Altra vittoria per l'Italia agli Europei Under 19, stavolta contro il Portogallo: gli Azzurrini vincono per 3-2 e si portano a un passo dalla semifinale. A Vaasa, in Finlandia, i ragazzi di Nicolato superano anche i portoghesi e ora sono primi nel girone A a punteggio pieno.



TUTTO NEL SECONDO TEMPO, ORA BASTA UN PARI - Succede tutto nella ripresa: vantaggio di Capone e pari di Miguel Luis, poi segnano Scamacca e Frattesi, inutile il gol nel finale di Quina. La semifinale è molto vicina: contro la Norvegia basterà il pari, visto che gli scandinavi hanno vinto per 3-2 contro la Finlandia. Battuti i lusitani che con i '99 due anni fa vinsero l'Europeo Under 17, ridotti in 10 per 81': raggiunto il primato nel Gruppo A, da difendere domenica alle 17.30 contro la Norvegia. Con una sconfitta, legata a una probabile vittoria del Portogallo sulla Finlandia, si andrebbero a fare i calcoli sulla differenza reti. Bene gli attaccanti, con Brignola, Scamacca e Capone sugli scudi.