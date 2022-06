Quandoha il pallone tra i piedi può succedere di tutto. Fantasia pura, istinto da talento vero. Classe 2003, gioiello dell'Empoli Primavera e dell'Under 19 di Nunziata impegnata all'Europeo di categoria: gli Azzurrini sono già in semifinale e hanno conquistato il pass per il Mondiale Under 20,si giocheranno il primo posto nel girone contro la Francia. Baldanzi ha già messo la firma sulla competizione - e che firma! - con un (gran) gol contro la Romania: '". Pallone sotto all'incrocio. Boom. Applausi: "E' stato il gol più bello con la Nazionale". L'Under se lo coccola, l'Empoli lo aspetta per iniziare una stagione nella quale è previsto il suo inserimento fisso in prima squadra."Un po' sì, è il più forte di tutti. Prendo spunto da lui come da tanti altri, non c'è un giocatore in particolare al quale mi ispiro"."Sarà una partita difficile, noi ci crediamo e siamo consapevoli di essere una bella squadra. Con una vittoria riusciremmo a evitare l'Inghilterra in semifinale"."Sulla trequarti, ma ho giocato anche da prima punta o mezz'ala. In generale, mi metto a disposizione della squadra e dell'allenatore"."Ci dice di muovere velocemente il pallone, di andare più forte delle altre squadre perché siamo meno fisici e più tecnici degli avversari"."Da una parte forse è vero, ma all'Empoli posso assicurarvi che lo spazio per i giocatori più giovani c'è eccome, lì ci danno la possibilità di sbagliare e crescere"."I miei due compagni nell'Empoli, Degl'Innocenti e Fazzini. Viviamo tutti i giorni insieme, siamo molto legati"."Siamo cresciuti insieme, mi ha scritto dopo il gol alla Romania facendomi i complimenti"."Non lo so, sarebbe un qualcosa di grande che spero un giorno si avvererà. E sarà bellissimo"."E' vero, quando gioco sono felice, mi sento sereno e tranquillo. Cerco di fare quello che mi dice l'allenatore e di aiutare i miei compagni"."Penso sia Coppola, soprattutto per la sua fisicità"."Quest'anno mi ha aiutato molto capitan Romagnoli, soprattutto dal punto di vista mentale. Si dedica al lavoro con dedizione e mi ha trasmesso i suoi valori".Con la Nazionale ci prepareremo al meglio per il Mondiale nel quale vogliamo fare bene, con l'Empoli spero di giocare più partite possibili".