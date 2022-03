Ad Helsinki, nel match di apertura della seconda fase di qualificazione dell’Europeo Under 19 tra Italia e Germania, gli Azzurrini, pur avendo creato in precedenza le migliori occasioni per andare in rete, vanno immeritatamente in svantaggio al 29’ per via della rete realizzata dal gigante del Francoforte, Igor Matanovic. Con questo risultato si va al riposo e all'inizio della ripresa i tedeschi continuano il loro pressing sulla trequarti italiana.



I lanci di Scalvini e Coppola raggiungono con precisione il reparto avanzato dell'Italia, che ribalta la gara con un rapido uno-due: prima Nasti al 78’, poi Gnonto cinque minuti dopo regalano l’illusione della vittoria, spenta da Rhein all’88’ su calcio da fermo: “Dispiace un po' aver preso il gol del pareggio alla fine e su calcio da fermo – dichiara amareggiato al termine della gara il tecnico Carmine Nunziata – però la squadra ha fatto una grande partita e penso avremmo meritato la vittoria. Al di là di questo, ci sono altre due gare e bisognerà giocarle allo stesso modo”.



I padroni di casa della Finlandia saranno i prossimi avversari dell’Italia: sabato alle 15, sempre ad Helsinki, in diretta streaming sul sito della FIGC.