Proseguono gli Europei Under 19 a Malta, per l'Italia è già sfida da dentro o fuori contro la Polonia. La squadra di Alberto Bollini scende in campo alle 18 contro i pari età polacchi per l'ultima partita del girone. Dopo l'ottimo inizio con il 4-0 rifilato ai padroni di casa di Malta, la disfatta contro il Portogallo che ha inflitto agli azzurri un pesante 5-1. Prima del match, la classifica vede i portoghesi a quota 6 punti, mentre Italia e Polonia inseguono con 3 punti. La differenza reti è la stessa per le due formazioni, con il numero di gol segnati che premia l'Italia. Ricapitolando: all'Italia basta non perdere per passare il turno.



Nell'altro girone la Spagna è già sicura di un posto in semifinale grazie alle 2 vittorie, con la Norvegia che insegue a quota 4. Le prime due del girone si affronteranno oggi alle 21, in contemporanea con Grecia-Islanda. L'Islanda, vincendo con un buon margine potrebbe ancora sperare di superare la Norvegia, nel caso questa perdesse contro la Spagna.



FORMAZIONI UFFICIALI

Italia Under 19 (4-3-3): Mastrantonio; Missori, Dellavalle, Regonesi, Kayode; Faticanti, Chiarodia, N'dour; Hasa, Esposito, Vignato

Polonia Under 19 (5-3-2): Zych; Bugaj, Smolinski, Matysik, Drapinski, Lewicki; Kowalczyk, Kozubal, Strzalek; Nsangou, Majchrzak