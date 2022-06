Un gol di Liam Delap, attaccante del Manchester City, permette all'Inghilterra Under 19 di battere Israele e di vincere il girone con tre vittorie su tre. Gli inglesi affronteranno l'Italia, seconda nell'altro raggruppamento, nelle semifinali. Sconfitta indolore per gli israeliani, che passano per secondi grazie alla sconfitta della Serbia. Nonostante il gol del milanista Lazetic, l'Austria si impone per 3-2 e relega gli est europei all'ultimo posto.