Anche l'Europeo Under 19 volge al termine: dopo la conclusione della prima semifinale tra Portogallo e Norvegia (5-0), l'Italia del tecnico Alberto Bollini affronta la Spagna nel penultimo atto dopo il passaggio del girone dietro ai lusitani. Il compito è difficilissimo: per gli iberici pareggio con la Norvegia e poi vittorie contro Islanda (2-1) e Grecia (5-0) nel girone. Sorpresa nella formazione ufficiale: non gioca Cher Ndour, centrocampista del Psg.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Spagna-Italia Under 19 sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Rai Sport, al canale numero 58 del digitale terrestre. Si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, scaricando l'applicazione ufficiale o collegandosi al sito.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SPAGNA (4-4-2): Iribarne; Fresneda, Casas, Gasiorowski, Valle; Gonzalo, Palacios, Angel, Pérez; Barberá, Akomach. Ct: Lana.



ITALIA (4-3-3): Mastrantonio; Missori, L. Dellavalle, A. Dellavalle, Regonesi; Hasa, Faticanti, Pisilli; Vignato, Esposito, Kayode.



GLI AGGIORNAMENTI



Arrivate le formazioni ufficiali, tutto pronto per il calcio d'inizio al Ta' Qali di Malta.