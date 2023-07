Oggi parte l'Europeo Under 19 a Malta, dove l'Italia gioca contro i padroni di casa nella prima giornata del gruppo A. Senza gli squalificati Chiarodia e Faticanti, il selezionatore Bollini affida le chiavi della squadra al centrocampista Cher Ndour (classe 2004 scuola Atalanta), in procinto di trasferirsi dal Benfica al Paris Saint-Germain. In attacco spazio al tridente formato da D'Andrea (Sassuolo), Esposito (Inter) e Koleosho (Espanyol). Arbitra l'israeliano Frid. Giovedì alle ore 18 l'Italia il Portogallo, che oggi ha battuto la Polonia, avversaria degli Azzurrini domenica sempre alle ore 18. Le prime due classificate del girone si qualificano alle semifinali.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



MALTA (4-4-2): Sacco; A. Borg, Micallef, Xerri, Ellul; D. Scicluna, Vassallo, Caruana, L. Scicluna; Tuma, Bridgman. (A disp. Camilleri, Cross, Hili, Buhagiar, Farrugia, Viviani, Letherby, Gatt, B. Borg). All. Mendes.



ITALIA (4-3-3): ITALIA (4-3-3): Mastrantonio; Kayode, L. Dellavalle, Regonesi, Missori; Lipani, Amatucci, Ndour; D'Andrea, Esposito, Koleosho. (A disp. Palmisani, A. Dellavalle, Hasa, Vignato, Bozzolan, Turco, Pisilli). All. Bollini.