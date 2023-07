Dopo la vittoria all'esordio per 4-0 sui padroni di casa di Malta, l'Italia Under 19 di Bollini cerca di mettere un'ipoteca sul passaggio alla fase a eliminazione diretta contro il Portogallo, vittorioso sulla Polonia nell'altra gara del primo turno. Calcio d'inizio al Centenary Stadium di Attard alle ore 18, diretta tv su Rai Sport e in streaming su Rai Play e il sito ufficiale della UEFA.



LE FORMAZIONI INIZIALI



PORTOGALLO: G. Ribeiro; Esteves, A. Ribeiro, Bras, Marques; Sa', N. Felix, Justo; Borges, R. Ribeiro, H. Felix.



ITALIA: Mastrantonia; Kayode, Dellavalle, Regonesi, Missori; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Turco, Hasa.