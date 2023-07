Israele in semifinale degli Europei Under 21: Turgeman e compagni hanno eliminato i padroni di casa della Georgia dopo i calci di rigore dopo 120 minuti in cui il risultato non si è mai schiodato dallo 0-0. I georgiani padroni di casa hanno fallito due tiri dal dischetto, irreprensibili gli ospiti che adesso attendono in semifinale la vincente dell'altro quarto di finale, Inghilterra-Portogallo di domani.