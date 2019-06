Euro Under 21, nell’ultima giornata del girone, che si disputerà sabato, l’Italia affronterà il Belgio e la Spagna giocherà contro la Polonia. Better, si legge in una nota di Lottomatica, offre ampia scelta di giocata per queste due sfide. Il successo dei ragazzi del CT Di Biagio è quotato 1,48, il pareggio è a 4,40, la vittoria del Belgio è a 6,25. Nell’altra sfida, i favori del pronostico Better sono per la Spagna che è quotata a 1,35, la divisione della posta in palio è a 4,90, la terza vittoria della Polonia è a 8,50. Per chiudere il girone al primo posto gli azzurrini devono vincere con il Belgio con l’auspicio che la Spagna vinca contro la Polonia con massimo due gol di scarto, in caso contrario saranno i ragazzi del CT De La Fuente a passare come primi. La miglior differenza reti finale sarà l’elemento determinante anche per la qualificazione come migliore seconda dei tre raggruppamenti. Invece i polacchi, per assicurarsi il primo posto del girone, hanno due risultati su tre contro la Spagna.