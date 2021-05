Portogallo-Italia (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Rai Uno) è una gara valevole per i quarti di finale all'Europeo Under 21. Si gioca a Lubiana, in Slovenia: chi passa in semifinale trova la vincente di Spagna-Croazia (ore 18).



Senza Gabbia in difesa, il selezionatore azzurro Nicolato recupera Raspadori, in ballottaggio con Cutrone per affiancare Scamacca in attacco. L'escluso partirà dalla panchina con Pinamonti.

Dall'altra parte il grande assente è Trincao del Barcellona. Titolari i due milanisti Dalot e Leao. In panchina Gedson Fernandes, Jota e Tavares.



PROBABILI FORMAZIONI

Portogallo: Diogo Costa; Pedro Pereia, Diogo Leite, Diogo Queiros, Diogo Dalot; Vitinho, Florentino, Bragança; Fabio Vieira, Dany Mota, Rafael Leao.

Italia: Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Maggiore, Sala; Scamacca, Raspadori.

Arbitro: Letexier (Francia).