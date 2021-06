Portogallo e Germania si qualificano alla finale degli Europei Under 21, che si giocherà domenica alle ore 21 a Lubiana in Slovenia. Dopo aver eliminato l'Italia ai tempi supplementari, i portoghesi hanno superato la Spagna grazie a un autogol di Cuenca. I tedeschi hanno battuto l'Olanda con una doppietta di Wirtz, talento classe 2003 del Bayer Leverkusen.





Europei Under 21 - Semifinali



Spagna-Portogallo 0-1

80' aut. Cuenca



Olanda-Germania 1-2

1' e 8' Wirtz, 67' Schuurs (O)