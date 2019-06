Al via oggi la vendita dei biglietti per gli Europei del 2020, i primi itineranti. Grandissima richiesta nella prima giornata di disponibilità, con oltre 300.000 tagliandi richiesti da 109 diversi paesi. I biglietti, venduti esclusivamente online, verranno assegnati tramite un'estrazione casuale al termine del mese di vendita - che scade il 12 luglio. Ai tifosi sono stati riservati 3 milioni di biglietti, pari all'82%. Tre le categorie di prezzo, mentre le città ospitanti sono state divise in due fasce: nella prima ecco Amsterdam, Bilbao, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma e San Pietroburgo, nella seconda Baku, Bucarest e Budapest. I tagliandi della fascia 'A', dunque, avranno un prezzo maggiore della fascia 'B'. I costi partono da 30 euro per le partite nelle città della fascia 'B' e 50 euro per quelle nelle città della fascia 'A'.