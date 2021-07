Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Real Madrid, Roma e Juventus, parla a La Stampa, dicendo la sua sull’Italia e su Euro2020: “Questa Nazionale mi piace perché ci sono almeno 18-19 giocatori che assicurano lo stesso rendimento ma, contemporaneamente, sono in grado di cambiare lo spartito sul campo. Mi piace molto Berardi, è un giocatore intelligente, quando però entra al suo posto Chiesa il livello della Nazionale non si abbassa, cambia. E disorienta gli avversari che fin lì avevano preso altre misure''.



SULLA FRANCIA - “Hanno pagato la loro spocchia, sentirsi fin dall'inizio i favoriti. Così hanno finito per non giocare mai di squadra convinti che i singoli prima o poi avrebbero risolto la partita o i problemi”.