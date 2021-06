Non è in prima fila secondo i betting analyst, ma dagli scommettitori arriva grandissima fiducia all'Italia in vista di Euro 2020. Nette le scelte di chi ha puntato sulla squadra vincitrice degli Europei: gli azzurri dominano le percentuali di gioco, dove hanno ottenuto quasi il 50% delle preferenze (precisamente il 46,97%) a quota 10,00. In cima all'elenco degli analisti svetta invece la Francia campione del mondo, data a 5,35 e seconda scelta degli scommettitori, sebbene ferma all'11%. Terza sul podio dei "punters" è l'Inghilterra, con quasi l'8% delle scelte. Southgate e i suoi si piazzano meglio nelle valutazioni dei quotisti, a 6,25 subito dietro la Francia. Si ferma solo al 5% il Belgio, altra pretendente al titolo a 6,75, e si scende ancora per Germania e Spagna - offerte rispettivamente a 8,60 e 9,20 - le cui preferenze oscillano tra il 2 e il 3%, alla pari con Portogallo (10,50) e Croazia (37,00).