Italia-Galles è la terza partita per la squadra di Mancini nel girone A di Euro2020. Un match che decreterà il primo posto del gruppo e che sarà diretto dal rumeno Ovidiu Hategan, coadiuvato dai connazionali Radu Ghinguleac e Sebastian Gheorghe, mentre il quarto uomo sarà l'israeliano Orel Grinfeeld. Al Var il polacco Pawel Gil, assistito dai francesi François Letexier e Benjamin Pages e dall'olandese Pol van Boekel.



LA MOVIOLA



79' Doppio giallo: ammoniti Gunter e Pessina dal direttore di gara.



55' Rosso diretto per Ampadu, difensore del Galles, per fallo su Bernardeschi: in ritardo, l'Azzurro sposta il pallone e il giocatore gallese va diretto coi tacchetti sulla caviglia.



30' Emerson prende in velocità il Rodan sulla fascia sinistra, lo brucia ed entra in area, poi si lascia cadere: non c'è niente, giustamente, per il direttore di gara.