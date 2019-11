Oggi c'è il sorteggio dei gironi per la fase finale di Euro2020. L'appuntamento è alle ore 18 presso il RomExpo di Bucarest, in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport 24. Il ct Mancini conoscerà gli avversari che sfiderà allo stadio Olimpico di Roma il 12, 17 e 21 giugno. Prima gli Azzurri giocheranno un paio di amichevoli di lusso a marzo, probabilmente con Inghilterra e Germania. Il sorteggio suddividerà le squadre qualificate in sei gironi da quattro. Poi le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori seconde accedono agli ottavi di finale ad eliminazione diretta.



FASCE

Fascia 1: Belgio, Italia, Inghilterra, Germania, Spagna, Ucraina.

Fascia 2: Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda, Russia.

Fascia 3: Portogallo, Turchia, Danimarca, Austria, Svezia, Repubblica Ceca.

Fascia 4: Galles, Finlandia, le quattro nazionali che vinceranno gli spareggi.



SPAREGGI

Percorso A: Bulgaria-Ungheria, Islanda-Romania.

Percorso B: Bosnia-Irlanda del Nord, Slovacchia-Irlanda.

Percorso C: Norvegia-Serbia, Scozia-Israele.

Percorso D: Georgia-Bielorussia, Macedonia del Nord-Kosovo.



GIRONI



Gruppo A (città ospitanti Roma e Baku):

Italia

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Finlandia/Galles



Gruppo B (San Pietroburgo, Copenhagen):

Belgio

Russia

Danimarca

Finlandia/Galles



Gruppo C (Amsterdam, Bucarest):

Ucraina

Olanda

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente spareggi percorso A o D*



Gruppo D (Londra, Glasgow):

Inghilterra

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente spareggi percorso C (Norvegia-Serbia/Scozia-Israele)



Gruppo E (Bilbao, Dublino):

Spagna

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente spareggi percorso B (Bosnia-Irlanda del Nord/Slovacchia-Irlanda)



Gruppo F (Monaco, Budapest):

Germania

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente spareggi percorso A o D*



* Se Islanda, Bulgaria o Ungheria vincono il Percorso A vanno nel Gruppo F e la vincitrice del Percorso D completa il Gruppo C.

Se la Romania vince il Percorso A va nel Gruppo C e la vincitrice del Percorso D completa il Gruppo F.