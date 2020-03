In una FAQ riservata a tutti i tifosi, la Uefa ha spiegato il motivo per il quale, rinviando l'Europeo al 2021, è stata data priorità alle competizioni per club: "Si ritiene che lo spostamento di EURO 2020 sia la migliore soluzione per il calcio europeo. La UEFA si augura che questa misura agevoli il completamento di tutte le competizioni nazionali e internazionali".