L’Italia di Spalletti è chiamata alla prima delle due sfide decisive per staccare il pass diretto a Euro 2024. Dentro o fuori, 180 minuti in cui non si può sbagliare, per non fallire l’obiettivo qualificazione ed evitare gli spareggi. Si comincia davanti al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma con la Macedonia del Nord, uno scherzo del destino visto che furono proprio i macedoni ad impedire agli Azzurri l’accesso ai Mondiali del 2022. Gli esperti però, hanno piena fiducia negli uomini di Spalletti, tanto da proporre la vittoria azzurra a un rasoterra 1,12, molto improbabile il blitz della Macedonia a Roma, a 20 volte la posta, alta anche la quota per il pareggio, a 8,00. I precedenti raccontano che la Macedonia del Nord è stata sempre un osso duro per l’Italia: il bilancio infatti è di una vittoria per parte e due pareggi, entrambi con il finale di 1 a 1. Lo stesso score è dato a 16,00 questa volta, più probabile la vittoria azzurra per 2 a 0, a 5,25. Gara che si giocherà a viso aperto, l’Over 2,50 proposto a 1,50 prevale infatti sull’Under, dato a 2,40. In pole per il ruolo di centravanti c’è Raspadori, che ancora non ha mai segnato in queste qualificazioni: la sua prima rete è a 2,25. Occhio però a Scamacca che, reduce dal gol all’Inghilterra a Wembley, si gioca il posto da titolare: la sua firma nel match è a 2,00. Tra i macedoni, occhi puntati sul napoletano Elmas, il cui gol è a 7.50, alla stessa quota Enis Bardhi, marcatore nel match d’andata. Vincendo con la Macedonia, all’Italia basterebbe anche un pareggio negli ultimi 90 minuti con l’Ucraina, squadra con cui si gioca il secondo posto del Gruppo C valido per la qualificazione. Tra le due nazionali, l’Italia sembra avere più chance di conquistare la seconda piazza del Girone, opzione a 1,40 contro il 2,75 degli ucraini.