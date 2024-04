Euro2024, Italia a caccia del bis: passaggio del turno alla portata, scommesse sui convocati di Spalletti

Mancano ormai poco più di due mesi adove l’si presenta da campione in carica. Per gli Azzurri, dopo l’addio di Roberto Mancini, sarà Lucianoa guidare la nazionale nella sua prima competizione internazionale: difficile ma non impossibile il bis italiano, offerto a 15, distante dalla favorita Inghilterra – battuta proprio nella finalissima di tre anni fa a Wembley – a quota 4, seguita dalla Francia a 5 e dai padroni di casa della Germania, dati a 6,50. Precedono l’Italia anche Portogallo e Spagna, a 8 volte la posta.E – Non un sorteggio agevole per l’Italia, inserita nel gruppo B con Albania, Croazia e Spagna. Proprio le Furie Rosse, affrontate negli ultimi quattro europei disputati, sono in pole per il primo posto finale - secondo i betting analyst di Snai - a 1,70, in vantaggio su Donnarumma e compagni proposti a 3,50, davanti anche alla Croazia a 5,50. Chiude distante dalle prime tre l’Albania, a quota 25. Passaggio del turno che sembra cosa fatta per gli Azzurri, a 1,10, mentre sale a 2 la qualificazione ai quarti di finale, obiettivo sempre centrato dal 2008 in avanti.

– In attesa del responso ufficiale sul numero dei convocati, Luciano Spalletti deve sciogliere gli ultimi dubbi, specialmente nel reparto avanzato. Visto il rendimento delle ultime giornate, avanza la candidatura di Gianluca Scamacca, out dalla trasferta statunitense, ma visto in Germania a 1,40, in netto vantaggio per il ruolo di centravanti su Ciro Immobile, fissato a 3 mentre remota la convocazione per la coppia Andrea Belotti-Lorenzo Lucca, data a 7.50. Tra gli esterni offensivi invece in pole Matteo Politano, a 1,40, su Mattia Zaccagni offerto a 1,45, in rialzo su Snai le quotazioni di Nicolò Zaniolo, a 1,60 mentre nonostante i 10 gol in campionato e l’assist per Barella contro l’Ecuador, più distante, a 2,75, Riccardo Orsolini.