Anche il mondo del calcio sarà toccato in maniera significativa dall'emergenza coronavirus e tra gli aspetti che saranno maggiormente condizionati ci sarà anche il mercato. A ribadire il concetto è l'eurodeputato francese Daniel Cohn-Bendit, che ha utilizzato un esempio molto attuale per risultare chiaro: "Dopo questa crisi, Kylian Mbappé non varrà più di 35-40 milioni di euro, altro che 200".



Cohn-Bendit ha aggiunto: "Questa crisi spazzerà l'irrazionalità dello sport professionistico, non caleranno solo cartellini e ingaggi ma anche i diritti d'immagine. E bisognerà scardinare il sistema dei procuratori. Non credo che i calciatori giocheranno peggio solo perché saranno pagati meno".