Europa Conference League LIVE

Redazione CM

Non solo Europa League in questo giovedì sera, si giocano oggi anche le gare d'andata dei playoff di UEFA Europa Conference League (ritorno giovedì 22 febbraio 2024). Non c'è la Fiorentina, già qualificata agli ottavi di finale in quanto prima nel proprio gruppo nella fase a gironi, si sfidano le otto squadre retrocesse dall'Europa League (in casa all'andata) e le otto seconde della fase a gironi di Conference.



Si parte alle 18.45 con quattro incontri. Il Molde affronta il Legia Varsavia, l'Olympiacos ospita il Ferencvaros e lo Sturm Graz se la vede con lo Slovan Bratislava. L'Eintracht Francoforte vola in Belgio per giocare contro il Royale Union Saint-Gilloise.



Alle 21 le altre partite con due big match: Ajax-Bodo/Glimt e Betis-Dinamo Zagabria. Maccabi Haifa e Gent non giocano in Israele ma si sfidano al Bozsik Jozsef Stadion di Budapest, completa il programma Servette-Ludogorets.