La scorsa stagione il sogno si è infranto a Praga con la sconfitta in finale contro il West Ham, ora la Fiorentina riparte dall'Austria. I viola di Italiano scendono in campo all'Allianz Stadium di Vienna per affrontare il Rapid nell'andata dei playoff di Europa Conference League (calcio d'inizio ore 19). La gara di ritorno si disputerà giovedì 31 agosto all'Artemio Franchi di Firenze (ore 20).



Prima uscita europea ma seconda trasferta consecutiva per la formazione italiana, reduce dal largo successo di Genova nell'esordio in Serie A (4-1 al Genoa).



Più rodata la squadra di casa: il Rapid ha già giocato quattro partite in Bundesliga austriaca (2 vittorie, un pareggio e una sconfitta) ed è reduce dal terzo turno preliminare di Conference League contro il Debrecen: 0-0 all'andata in Austria, 5-0 per i viennesi nel ritorno in Slovenia.



Calcio d'inizio alle 19, su Calciomercato.com la diretta di Rapid Vienna-Fiorentina.