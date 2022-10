Tornano in campo in Europa e Conference League Lazio, Roma e Fiorentina che affronteranno Sturm Graz, Real Betis ed Heart. Queste le designazioni arbitrali.



Il francese Benoit Bastien arbitrerà la sfida tra gli austriaci e i biancocelesti, assistenti Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu.



Lo sloveno Matej Jug sarà invece il direttore di gara di Roma-Betis, assistenti Matej Zunic e Manuel Vidali. Mentre al Var ci sarà Pol van Boekel, molto contestato ieri dal Barcellona per il suo operato nel match in casa dell'Inter.



Il belga Erik Lambrechts dirigerà Hearts-Fiorentina, assistenti Jo de Weirdt e Kevin Monteny.