Sono bastati quattro turni (per la prima volta nella sua storia) all’Atalanta per qualificarsi alla prossima fase della corrente edizione dell’Europa League. Ma i bergamaschi, tra Europa e Conference, non sono l’unica squadra ad aver strappato il pass per gli ottavi di finale o, eventualmente, il turno valido per i playoff della seconda e terza massima competizione europea. Scopriamo le varie formazioni nella nostra gallery .