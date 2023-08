Non solo la Fiorentina, sono scese in campo tante altre squadre impegnate nelle gare valide per l'andata dei play-off di Europa League e Conference League. Di seguito i risultati per l'Europa League.



EUROPA LEAGUE - Termina 2-2 la gara tra gli svedesi dell'Hacken e gli scozzesi dell'Aberdeen. Vittoria con due reti di margine per i cechi dello Slavia Praga sugli ucraini dello Zorya



Ecco i risultati delle sfide valide per la Conference League.



CONFERENCE LEAGUE - I turchi del Besiktas passano 3-2 in casa della Dinamo Kiev. Successo interno del Farul Constanta, 2-1 sull'HJK. Bene anche il Fenerbahce: 5-1 al Twente, solo pari per l'Eintracht Francoforte. Nonostante il gol di Kolo Muani, il Levski Sofia agguanta l'1-1. Tutto facile per il Maccabi Tel Aviv, 4-1 al Celje. Vittoria ampia anche del Ferencvaros sullo Zalgiris con un netto 4-0. Dilaga il Nordsjaelland che annichilisce con un 5-0 i serbi del Partizan. Passa l'Astana nel primo match con il Partizani, successo esterno del Viktoria Plzen sul Tobol. Il Breidablik fa 1-0 sul campo dello Struga, pari spettacolare (2-2) tra Sepsi e Bodo.