Riparte la caccia della Roma, ritorna l'Atalanta dopo un anno di assenza: al via ufficialmente venerdì 1 settembre l'Europa League 2023-2024, con il sorteggio degli otto gironi una volta che il totale delle 32 squadre partecipanti è stato completato dalle vincenti dei 10 playoff disputati stasera. In prima fascia, con le due italiane, ecco anche il West Ham, vincitore dell'ultima edizione della Conference League. Attenzione in terza fascia al Brighton di Roberto De Zerbi esordiente assoluto in Europa e in quarta al Tolosa di RedBird, lo stesso fondo proprietario del Milan, che ha vinto la Coppa nazionale francese in primavera.



PRIMA FASCIA - West Ham, Liverpool, Roma, Villarreal, Leverkusen, Atalanta, Ajax, Rangers



SECONDA FASCIA - Sporting Lisbona, Slavia Praga, Rennes, Olympiakos, Betis Siviglia, Marsiglia, Qarabag, LASK Linz.



TERZA FASCIA - Molde, Brighton, Friburgo, Maccabi Haifa, Sheriff Tiraspol, Sparta Praga, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise.



QUARTA FASCIA - Tolosa, AEK Atene, Backa Topola, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol, Hacken.



I club provenienti dallo stesso paese non potranno ovviamente affrontarsi in questa prima fase del torneo, esattamente come non potranno incrociarsi squadre inserite nella medesima urna. L'inizio dell'Europa League è previsto per il 21 settembre, mentre le ultime partite della fase a gironi verranno disputate il 14 dicembre.



Il sorteggio della fase a gironi di Europa League comincerà a partire dalle 13.00 e si potrà seguire su Sky, DAZN, NOW, SkyGo, o sul canale della YouTube della Uefa.