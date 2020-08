Tre partite per alzare un trofeo internazionale che manca da ben dieci anni. E anche per diventare la prima formazione italiana a vincere l’Europa League da quando ha preso il posto della Coppa Uefa. L’Inter di Antonio Conte, questa sera alla Dusseldorf Arena, sfida nei quarti il Bayer Leverkusen e lo fa da grande favorita. I betting analyst, infatti, vedono i nerazzurri vincenti a 2,12 rispetto al 3,55 dei tedeschi con il pareggio al 90° in quota a 3,50. Le due formazioni si incrociano per la terza volta in Europa con i milanesi che, finora, hanno centrato due vittorie in altrettanti incontri. Anche per questo l’Inter, in bacheca a 1,52, è avanti anche nel passaggio del turno rispetto al 2,50 della squadra di Bosz. L’Over, in lavagna a 1,71, è più probabile dell’Under, 2,15. Tra i risultati esatti, attenzione al 2-0 per l’Inter, risultato con il quale ha piegato il Getafe, che si gioca a 11 mentre l’1-3 per il Leverkusen, risultato uscito negli ultimi due turni dei tedeschi, pagherebbe 23 volte la posta. Due i protagonisti da seguire: da una parte Alexis Sanchez, visto che il Niño Maravilla ai tedeschi ha già segnato una doppietta nel 2012. Il gol del cileno che sblocca la gara è dato a 6,10. Bosz punterà tutto sul suo gioiello Kai Havertz: il giovanissimo tedesco, in Europa League, ha già firmato 6 gol e 5 assist. La rete che rompe l’equilibrio si gioca a 6,75. L’Inter però non solo è favorita per passare i quarti di finale ma è anche una delle maggiori candidate al successo finale. I quotisti danno il trionfo europeo di Handanovic e compagni a 4,25, seconda forza assoluta avendo davanti solo il Manchester United dato a 2,80 e vincitore del torneo 3 stagioni fa. Terzo incomodo potrebbe essere il Siviglia, giustiziere della Roma, in lavagna a 6,00 mentre proprio il Bayer Leverkusen è la quarta forza del lotto in bacheca a 7,50.