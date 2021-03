L’urna di Nyon ha emesso il proprio verdetto; sarà l’Ajax a frapporsi tra la Roma di Fonseca e la semifinale. Una sfida, quella contro i Lancieri, che si annuncia equilibrata tanto che per i betting analyst il risultato più probabile è l’1-1, in quota a 7,16. Un risultato che consentirebbe ai giallorossi di affrontare il ritorno con un lieve vantaggio e che si è già verificato: era il 19 marzo 2003 e a decidere furono le reti di Van der Meyde e Cassano. Tra i risultati più probabili, poi, spicca anche il 2-1 per l’Ajax che vale 9,94 volte la posta giocata. Anche in questo caso si tratterebbe di un remake in chiave Champions con il 2-1 datato 10 dicembre 2002 con le reti di Ibrahimovic e Litmanen per gli olandesi e il gol della bandiera firmato Batistuta. La sfida tra Roma e Ajax, però, ha un sapore particolare per ogni tifoso giallorosso: fu proprio contro i Lancieri, infatti, che gli appassionati conobbero il talento di un giovanissimo Francesco Totti. Fu in un torneo ‘Città di Roma’, triangolare amichevole con Borussia M’Gladbach e Ajax, che la futura bandiera romanista mostrò il suo talento incantando l’Olimpico e segnando il il primo gol nel 2-1 rifilato alla squadra olandese. Un risultato che, ripetuto contro l’Ajax alla Johan Cruyff Arena, vale 11,84 volte la posta giocata.