L'obiettivo è tanto chiaro quanto arduo: difendere il tricolore in Europa. Dopo la due giorni di Champions, il calcio continentale offre un giovedì di Europa League con quattro gare in programma. Spicca, ovviamente, Ajax-Roma, con la squadra di Fonseca unica superstite italiana in Europa. Il tecnico portoghese deve fare a meno di Smalling e Mkhitaryan, ma ritrova dal 1' una pedina fondamentale come Veretout, già sceso in campo a Sassuolo lo scorso sabato. In contemporanea, il quadro dei quarti di finale prevede Arsenal-Slavia Praga, Dinamo Zagabria-Villarreal e Granada-Manchester United.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Ajax-Roma (ore 21.00, Sky e Tv8)



Ajax (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaasen, Gravenberch, Alvarez; Antony, Tadic, Neres



Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko