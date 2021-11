Ileve subito dimenticare la tremenda sconfitta di San Siro contro l'Inter, che è costata, oltre al -4 dei nerazzurri in Serie A, anche i brutti infortuni per Victor Osimhen e Frank Zambo Anguissa. L'occasione è propizia, perché oggi pomeriggiogli uomini di Lucianoaffrontano sotto la neve all''Otkrytie Arena di Mosca lodicapace di vincere al Maradona per 3-2 e di infliggere la prima e unica altra sconfitta della stagione ai partenopei, a parte quella con i nerazzurri, nellaIlvede il Napoli in vetta a quota 7 punti, il Legia Varsavia secondo a 6, il Leicester terzo a 5 e lo Spartak quarto a 4: tutto ancora aperto dunque, con gli ultimi due turni che saranno decisivi. Se Koulibaly e compagni vinceranno oggi, si potranno poi giocare il primo posto e il conseguente passaggio diretto alla fase finale nel match casalingo contro il Leicester, aspettando il risultato di domani tra inglesi e polacchi. Spalletti, oltre ai lungo degenti, deve rinunciare a Lorenzo Insigne, rimasto a Napoli per un piccolo problema fisico.ltre alla gara di andata giocata al Maradona e vinta 3-2 dai russi, Napoli e Sparkat Mosca si sono già affrontate una volta negli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1990-91. Sia la sfida dell’andata giocata a Napoli che quella di ritorno giocata a Mosca sono terminate 0-0, ma poi ai rigori ha passato il turno lo Spartak Mosca con il risultato di 5-3. Lo Spartak Mosca, Napoli compreso, ha affrontato 16 volte le squadre italiane ottenendo 3 vittorie (2 in casa), 5 pareggi (2 in casa) e 8 sconfitte (4 in casa), segnando 14 gol e subendone 20. Il Napoli oltre lo Spartak Mosca ha affrontato 6 volte le squadre russe ottenendo 1 vittoria (in casa), 4 pareggi (2 in casa) e 1 sconfitta (in trasferta).​Selikhov; Caufriez, Dzhikiya, Gogot, Ayrton; Ignatov, Umyarov, Litvinov; Moses, Sobolev, Promes.Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Elmas, Petagna.​