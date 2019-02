È sfida Ancelotti-Sarri per il trionfo in Europa League: Chelsea e Napoli volano agli ottavi di finale e sono favorite con la stessa quota per alzare il trofeo. Sul tabellone 888sport.it entrambe sono date a 5,50 in attesa del sorteggio di oggi. L'Arsenal si piazza subito dopo il duo delle favorite, a 7,00, e precede il Siviglia, dato a otto volte la scommessa. Anche l'Inter ha passato il turno, battendo abbondantemente il Rapid Vienna: sulla squadra di Spalletti si punta a 10,00, mentre a 15,00 ci sono Benfica, Salisburgo e Valencia. Poi le quote cominciano a salire sensibilmente, a partire dal 21,00 sull'Eintracht Francoforte, chiudendo con il 101 della Dinamo Zagabria.