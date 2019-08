Designato il fischietto per Torino-Wolverhampton, andata dei playoff di Europa League. Come si legge sul sito granata:



Sarà Artur Soares Dias, portoghese, il direttore di gara di Torino-Wolverhampton, in programma giovedì alle ore 21.00.

Assistenti saranno i signori Rui Tavares e Paulo Soares, quarto ufficiale il sig. Joao Pinheiro.