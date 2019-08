La Uefa ha designato il rumeno Radu Petrescu come arbitro di Shakthyor Soligorsk-Torino, ritorno del terzo turno di qualificazione di Europa League in programma giovedì a Minsk, in Bielorussia. All'andata i granata si sono imposti per 5-0. Per Petrescu è il primo incrocio con una squadra italiana nelle coppe europee.