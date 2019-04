Archiviato il campionato nel quale il secondo posto in classifica sembra ormai cosa fatta, ildi Carlosi getta a capofitto sull'Europa, diventata ormai il vero obiettivo stagionale:di questa sera i partenopei scendono in campo all'Emirates Stadium di Londra contro l'di Unai, nel match valido permentre il ritorno è in programma tra sette giorni al San Paolo. Una finale anticipata tra i due club, assieme al Chelsea di Maurizio Sarri, maggiormente indiziati per la vittoria del trofeo: i Gunners sono reduci dall'eliminazione del Rennes, mentre il Napoli ha fatto fuori il Salisburgo negli ottavi di finale. Il Napoli non ha mai vinto in campi inglesi nella propria storia in competizioni europee, con un bilancio di un pareggio e 7 sconfitte. L’ultimo ko in Inghilterra è costata la qualificazione agli ottavi di Champions, con la squadra di Ancelotti che ha perso per 1-0 contro il Liverpool, venendo eliminati per il peggior attacco (9 gol i Reds, 7 il Napoli). Sfida tra due reparti offensivi di assoluto livello, con Aubameyang, Lacazette e Ozil da una parte e Milik, Mertens e il recuperato Insigne dall'altra.- ​Arsenal e Napoli hanno due soli precedenti in competizioni UEFA – nella fase a gironi della Champions League 2013/14: successo per l’Arsenal 2-0 all’Emirates, prima di perdere con lo stesso punteggio allo Stadio San Paolo. Il Napoli non ha mai battuto in trasferta una squadra inglese in competizioni UEFA in sei precedenti. Un pareggio e cinque sconfitte, queste ultime arrivate contro Liverpool (due), Chelsea, Arsenal e Manchester City. L’Arsenal ha vinto otto delle ultime 11 gare in competizioni europee contro squadre italiane (3P); tuttavia, la più recente sconfitta per i Gunners in questa serie è stata proprio contro il Napoli, nel dicembre 2013. L’Arsenal ha raggiunto i quarti di finale di competizioni europee per due stagioni consecutive per la prima volta dal 2008/09-2009/10. I Gunners hanno eliminato il CSKA Mosca nella scorsa Europa League a questo punto della competizione, prima di uscire contro l’Atletico Madrid in semifinale. Il Napoli ha raggiunto i quarti di finale di Coppa UEFA/Europa League per la terza volta nella sua storia. Nel 2014/15 i partenopei sono usciti in semifinale, mentre nel 1988/89 hanno vinto il trofeo. Il Napoli ha vinto quattro delle ultime sei gare in competizioni europee (2P): tanti successi quanti nelle precedenti 12. L’Arsenal ha perso soltanto una delle ultime 17 gare casalinghe in Coppa UEFA/Europa League (12V, 4N): 1-2 contro l’Östersunds, nei sedicesimi di finale della scorsa stagione.Il Napoli ha messo a segno nove reti in questa edizione di Europa League, con sette marcatori differenti (un autogol); l’unico giocatore partenopeo a segnare più di un gol nel torneo in corso è Arkadiusz Milik (due). Pierre-Emerick Aubameyang , due gol e un assist nell’ultimo match di Europa League contro il Rennes, ha all’attivo una rete contro il Napoli, nel 2013, in Champions League, con la maglia del Borussia Dortmund. José Callejón ha preso parte attiva a 14 reti nelle ultime 16 presenze in Europa League (sette gol, sette assist): più di ogni altro giocatore del Napoli nello stesso periodo.Cech; Papasthatopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette.Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens.​