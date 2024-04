Europa League, Atalanta a Liverpool per ripetere l’impresa del 2020: Gasperini prova il colpo a sorpresa

un' ora fa



Liverpool e Atalanta tornano ad affrontarsi in Europa a quattro anni di distanza dagli incroci nel girone di Champions League. Domani, nell’andata dei quarti di finale di Europa League, gli uomini di Gasperini proveranno a ripetere l’impresa del 2020 e battere i Reds ad Anfield. Per i bookmaker, però, servirà l’impresa: il successo dei bergamaschi è proposto tra 8,20 e 9,50 contro il segno «1» tra 1,32 e 1,33. Nel mezzo, il pareggio paga 5,70 volte la posta. La squadra di Klopp fa fatica a tenere la propria porta chiusa: nelle ultime sette partite hanno sempre subito gol. Gli esperti credono nel segno Goal anche per questa sfida, in quota a 1,70, contro l’opzione opposta a 2,07. Dopo la sconfitta di Cagliari, Gasperini si affiderà ai gol di Gianluca Scamacca, a segno in Europa da tre partite consecutive e visto a 4,45. Sarà duello a distanza con Momo Salah, già quattro gol nella competizione, a 1,75, e Darwin Nunez, in rete a 2,05.