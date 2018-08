La pratica Hapoel è stata liquidata con un'altra vittoria, stavolta per 2-0. L'Atalanta conquista agevolmente i playoff di Europa League e guarda alla doppia sfida contro il Copenhagen, la cui prima parte è in programma giovedì prossimo in casa. Il livello degli avversari si alza (i danesi hanno fin qui disputato sei partite nei preliminari, di cui cinque vinte), ma per i bookmaker internazionali la squadra di Gasperini ha le carte in regola per passare alla fase a girone: sulle lavagne estere la qualificazione dei bergamaschi si gioca a 1,24, mentre il Copenhagen è lontano a 4,15. Buone notizie anche per la partita di andata: in questo caso l'«1» dell'Atalanta è offerto a 1,30, contro il 4,50 del pareggio e l'8,50 di Solbakken e i suoi.