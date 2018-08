Atalanta a un passo dalla qualificazione in Europa League. L’ultimo ostacolo è rappresentato dal Copenaghen, avversaria nella gara di andata dell’ultimo playoff. Gara tutta in discesa per i nerazzurri - si legge in una nota di Sisal Matchpoint - il successo degli uomini di Gasperini è a 1.45, mentre per la vittoria dei danesi si sale a 7.30. Il pareggio è offerto a 4.30. Il pronostico pende a favore dell’Atalanta anche nella scommessa sul passaggio turno, a 1.40 contro il 2.85 del Copenaghen. Sicuri del successo bergamasco anche gli scommettitori di Sisal Matchpoint: il 96% ha puntato sul segno 1 nel match e il 95% sul passaggio turno dei nerazzurri.Nella gara d’esordio in campionato, contro la matricola Frosinone, si è visto in grande spolvero il Papu Gomez autore di una doppietta nel 4 a 0 finale. Il Papu potrebbe lasciare il segno anche in questo match, la sua rete è infatti proposta a 2.00. In gol anche il neo acquisto Pasalic, il suo bis ai danesi vale 3.50. Entrambe le squadre hanno grande confidenza con il gol: sono infatti 16 e 13 le reti messe a segno da Atalanta e Copenaghen rispettivamente in 4 e 6 partite di questi preliminari. La gara si preannuncia dunque da Over 2,50, a 1.87, con il Goal Sì a 2.03.