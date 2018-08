Il 4-1 dell'andata ha blindato il passaggio ai playoff di Europa League, e per i bookmaker l'Atalanta può ancora ottenere una larga vittoria contro l'Hapoel Haifa, nel ritorno del terzo turno preliminare. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i nerazzurri partono a quota bassissima sul tabellone Snai: il segno «1» per la partita di giovedì vale appena 1,16, contro il 6,50 della «X» e il 14,00 dell'Hapoel. Logico dunque aspettarsi un altro successo con almeno due reti di scarto («1» con handicap), una possibilità a 1,50; per tre o più reti di differenza a favore di Gasperini e i suoi l'offerta sale a 2,25. Nelle scommesse sui marcatori gli occhi sono ancora una volta puntati su Zapata, a segno anche nella gara di andata: il gol dell'attaccante colombiano si gioca a 1,60, di poco avanti su Barrow e Ilicic, entrambi a 1,70