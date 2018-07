Sarà l'Atalanta la prima italiana a scendere in campo in Europa League: nei preliminari affronterà il Sarajevo. Milan ai gironi grazie al TAS. I bosniaci hanno superato ieri gli armeni del Banants per 3-0 dopo la vittoria per 2-1 anche nel match d'andata e il prossimo 26 luglio disputeranno in casa la gara d'andata del secondo turno preliminare contro i bergamaschi.