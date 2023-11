Dimenticare la rimonta subita nel finale in Austria con l'uomo in più per mantenere la vetta nel gruppo D di Europa League. L'Atalanta è nettamente avanti. a 1,25, contro lo Sturm Graz – capace di vincere solo una volta in 14 trasferte italiane – dato a 11. Nel mezzo il pari fissato a 5,80. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c'è il 2-0 a 6, paga invece 21 volte la posta un nuovo 2-2. Gasperini potrebbe puntare ancora su Luis Muriel, autore di due gol all'andata e di cinque reti nelle ultime cinque partite europee: un altro timbro del colombiano è dato a 2,25.