Europa League: Atalanta per la storia ma il Bayer parte favoritissimo. Scamacca, in gol a 4,25

Tutti a Dublino. Il calcio continentale si ferma nella capitale irlandese dove, domani sera, va in scena la finale diPer la terza volta negli ultimi cinque anni ci sarà una squadra della nostra Serie A protagonista. Dopo Inter nel 2020 e Roma lo scorso anno, stavolta tocca all’, alla prima finale europea della sua storia, provare a riportare in Italia una coppa che manca dal 1999. La Dea si troverà di fronte però una vera e propria corazzata che corrisponde al nome di: i tedeschi di Xabi Alonso sono ancora imbattuti in stagione in tutte le competizioni e, dopo aver conquistato la Bundesliga, puntano l’alloro continentale. Gli esperti Sisal vedono i rossoneri a 1,85 contro il 4,00 dell’Atalanta mentre si scende a 3,75 per il pareggio. Forbice ampia anche per la vittoria finale dell’Europa League, 1,45 per Wirtz e compagni, 2,75 per i nerazzurri. L’ipotesi che la gara arrivi ai supplementari è data a 3,75 mentre si sale a 7,00 per una soluzione ai calci di rigore come lo scorso anno. Ci si attende una gara intensa dove emozioni e reti non mancheranno: normale che la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,10, sia nelle corde della sfida. A proposito di intensità, attenzione ai cartellini perché una espulsione, a 3,60, potrebbe cambiare le sorti del match. Sia Gasperini che Xabi Alonso daranno fondo a tutte le carte a loro disposizione: ecco che un goal dalla panchina, in quota a 2,25, non è da escludere.

A proposito di protagonisti, ce ne sono tantissimi, da ambo i lati, in grado di far pendere la bilancia da una parte o dall’altra. Il Bayer Leverkusen si affiderà sia a Victor Boniface, a segno a 2,50, che a Patrick Schick, gol di testa a 7,50. Ma gran parte delle chance di portare a casa l’Europa League passano per i piedi di Florian Wirtz: una rete o un assist del numero 10 rossonero è offerto a 2,15. Non sono da meno però i protagonisti in casa Atalanta, a cominciare da Gianluca Scamacca, la cui assenza nella finale di Coppa Italia con la Juventus si è fatta sentire. Il bomber della Nazionale, in gol, si gioca a 4,25. Charles De Ketelaere, assist a 6,00, vuole dare il suo contributo fornendo un passaggio vincente ai compagni mentre Teun Koopmeiners, primo marcatore a 11,50, sogna di spaccare la partita.