In scena Atalanta-Sturm Graz. I nerazzurri sono al comando del Gruppo D con 7 punti, davanti agli austriaci e allo Sporting, a 4, con il Rakow che chiude la classifica con un solo punto. Il primo round tra l’Atalanta e lo Sturm Graz in Austria è terminato in pareggio. A Bergamo ci si aspetta una gara molto diversa: Gasperini e i suoi si giocano vincenti a 1.27, il pareggio è a 6.00, mentre il segno 2 vale 10.50 volte la posta.